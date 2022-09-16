Sokakta yürüyün genç silahla öldürüldü

İHA

Adana'da, 19 yaşındaki Atakan Gündüz, sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atakan Gündüz'e (19) sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

AMELİYATTAN ÇIKAMADI

Gündüz, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan genç ameliyata alındı. Atakan Gündüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.