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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı! O anlar kamerada! - Güncel haberler

        Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

        İstanbul Bahçelievler'de bir kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:23
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        Sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı!
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        Bahçelievler'de bir kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırı sonrası yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir kadın sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kadın bacağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        OLAY SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

        Yaralı kadın, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bacağından yaralanan kadına çevredeki vatandaşların yardım ettiği ve kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlar yer alıyor.

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