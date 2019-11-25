25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sokakta yaşarken kurduğu işi ile altı haneli bir gelire ulaşan Gavin Eastham, hikayesini BBC'nin Paraya Uyan (Wake up to money) adlı radyo programına anlattı.
BBC'nin finans muhabiri Katie Silver'in haberine göre Galler'de yaşayan Eastham, evliliğinin sona ermesinin ardından sokaklarda yaşamaya başladı.
Eski karısının kalacak bir yeri olduğunu düşündüğünü ancak bunun doğru olmadığını söyleyen Eastham, boşanma sürecinde bir anda evsiz kalıyor.
Galler'de yaşadığı halde oralı olmadığı ve sırtındaki sakatlığı dolayısıyla çalışamadığı için Eastham bir gece içinde sokakta yaşamaya başlıyor.
Sokakta kaldığı ilk gecesinde dolu yağışına tutulan Eastham, bölgedeki bir kütüphaneye gittiğini anlatıyor.
Eastham, birkaç geceyi kütüphanede geçirdiği için görevlinin ondan şüphelenmeye başladığını, ancak kendi işini kurmak amacıyla orada olduğunu kütüphaneciye söylediğini ifade ediyor.
Eastham, kütüphaneyi geceleri evsiz olarak nasıl hayatta kalabileceğini araştırmak için kullandığını, gündüzleri ise iş stratejisi geliştirmek için kitaplar okuduğunu belirtiyor.
Hayatta en iyi olduğu alanın dövüş sanatları olduğunu keşfettikten sonra ise bu şekilde para kazanıp kazanamayacağını araştırmaya başladığını söylüyor.
Araştırma yaparken bir şirket ismi ve logo bulduğunu, iş stratejisi yazdığını ve 1,58 pound'a internet sitesi için bir alan adı aldığını belirten Eastham, "Alan adı alırsam devam ederim diye düşündüm" açıklamasında bulunuyor.
36 yaşındaki girişimci, bu hayalin kendisine hayatta kalmak için gerekli enerjiyi verdiğini ekliyor.
Sokakta yaşamaya başladıktan üç hafta sonra geçici olarak kalabileceği bir sığınak bulduğunu ve Mayıs ayında da dövüş sanatları okulu açtığını belirten Eastham, şimdi işinin büyüdüğünü ve gelirinin altı haneli bir rakama eriştiğini anlatıyor.
Başka yerlerde şube açmak için tam zamanlı bir eğitmen işe almayı düşünen Eastham, yaptığı spor sayesinde hedeflerine odaklanarak devam etme gücü bulduğunu sözlerine ekliyor.
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