Sokakta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Şanlıurfa'da, yürüyerek evine giden Hasan Aslan (44),tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Tılfındır Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Hasan Aslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Aslan'a kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, silah sesini duyarların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.