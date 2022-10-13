Sokakta tartıştığı avukatı defalarca bıçakladı!

DHA

İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu öğrenilen avukat A.E.K., dün akşam saatlerinde Erzene Mahallesi'nde S.A. isimli bir kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

YANINDAKİ BIÇAKLA DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre ikilinin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, S.A. yanında bulunan bıçağı çıkararak K.'yi defalarca bıçakladı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AVUKAT HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.