Sokakta sigara yasağına uymayan 4 kişiye ceza uygulandı

AA

Kent merkezinde denetimlerde bulunan Vali Çakır, esnafı kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10'dan fazla ekibin kent merkezindeki iş yerleri ve sanayi kuruluşlarını denetlediğini söyledi.

Maske konusunda önemli yol kat edildiğini vurgulayan Çakır, "Bu süreçte çağrılarımız, uygulanan cezalar ve sizlerin de değerli katkıları ile maske konusunda ilimiz çok ciddi aşamaya geldi. Sokakta maske takmayan vatandaşımız kalmadı gibi oldu. Bununla ilgili son iki haftadır yoğun bir ceza uygulamasına gittik. Ceza uygulaması olmadan bu işin çözülmesini istiyoruz ama maalesef bazen ceza kaçınılmaz oluyor." dedi.

Cezaların tahsil edileceğinin altını çizen Çakır, şunları dile getirdi:

"Cezaların tahsili konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Tahsil işlemlerine başlayacağız. Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın farkındalığını artırması noktasında çabalarımız sürüyor. Bunun olumlu katkılarını görmeye başladık. Vaka artışlarımız bir önceki haftaya göre nispeten kontrol altına alındı gibi ama anlamlı bir iniş başlamadı. Önümüzdeki haftalarda anlamlı inişler bekliyoruz. Şu anki rakamlar bizim kriz seviyesinde olduğumuz rakamlardır."

Yurtlarda izolasyonun devam ettiğini aktaran Çakır, bu hafta uygulamaya konulan izolasyon kurallarına uymayanların yurtlarda zorunlu ikamete tutulması kuralı kapsamında şu ana kadar 18 vatandaşın KYK yurtlarında izolasyona alındığını bildirdi.

Çakır, "10 tanesi pozitif vaka 8'i de temaslı. 10 pozitif vaka çok ciddi bir rakam. Bu insanları biz tespit etmeseydik sokaklarda pervasızca hastalığı yaymaya devam edecekti. Biz zorla kimseyi izolasyona tabi tutmak istemiyoruz ama zorunlu kaldığımız noktalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Sigara yasağıyla ilgili denetimlerin sürdüğünü de belirten Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigara ile ilgili yasaklama kararını salı günü aldık. Duyuru işlemlerimizi yaptık, anonslarımızı tekrar ediyoruz. Dün itibariyle 4 vatandaşımıza cezai işlem uyguladık. Bu konuda çok kararlıyız. Almış olduğumuz kararlara uymayan vatandaşlara cezayı tavizsiz bir şekilde uygulayacağız."