Sokakta sigara ime cezası ne kadar, kaç TL? Bilindiği üzere Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokakta sigara içilmesi yasaklanmıştı. Peki, soakta sigara içme cezası en kadar, kaç TL? İşte, emrak edilen detaylar...

SOKAKTA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?

Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32’nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Ülke genelinde açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak sabitlendi. Maske takmayanlara da aynı ceza kesiliyor.

SİGARA İÇME YASAĞINA KAFE-RESTORANLAR DAHİL Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağı mekanları kapsamıyor. Buna göre açık alanları veya bahçeleri bulunan mekanlarda sigara içilebilecek. Ancak mekanın önüne çıkılarak toplu halde bir arada bulunarak sigara içilmesi yasak olacak.