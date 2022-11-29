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Elazığ'da sokakta oturan genç, silahlı saldırıda öldü

Elazığ'da, sokakta oturan genç, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 29.11.2022 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
Sokakta otururken silahlı saldırıda öldü
Sokakta otururken silahlı saldırıda öldü
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AA

Elazığ'da, silahlı saldırıya uğrayan genç, hastanede kurtarılamadı.

İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak’ta oturan F.N. (18) yaşadığı apartmanın önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.N. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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