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        Haberler Sağlık 'Sokakta kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulma olabilir' | Sağlık Haberleri

        'Sokakta kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulma olabilir'

        ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurbanlık kesiminin belediyelerin belirlediği ruhsatlı kesimhanelerde yaptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Ortalık yerde, sokakta, derenin kenarında acemi kasap tarafından kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulmalar olabilir. Ayrıca hijyen kurallarına uyulmadığı için ette mikrobik bulaşma meydana gelebilir. Hijyen kurallarına uyulmamış her kesim insan sağlığı açısından risktir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:20
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        O kurbanlıkların etinde bozulma olabilir!
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        Kurban Bayramı’nın sıradan manzaralarından olan ‘sokakta kurban kesimi’ her yıl pek çok soruna neden oluyor. İşin uzmanı olmayan kişilerce yapılan kesimler hayvana eziyet vermesinin yanı sıra hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de çevreyi kirletiyor. Kurbanlık kesiminin ciddi bir iş olduğunun ve profesyonellik istediğinin altını çizen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurban kesimi konusunda kurallara tamamen uyulması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Köse, bayramın tadının kaçmaması için kurban kesiminin uzmanlara yaptırılmasının önemine dikkat çekti.

        "İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK"

        Kurbanlığın basit bir kuralı olduğunu anlatan Köse, “Veteriner hekim tarafından kontrol edilecek, ‘sağlıklıdır’ raporu verilecek, küpeli olacak, belediyenin izin verdiği kurbanlık pazarına getirilecek, satıldıktan sonra yine belediyenin izin verdiği kurbanlık kesim yerlerinde kesimi yapılacak. Ortalık yerde, sokakta, derenin kenarında acemi kasap tarafından kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulmalar olabilir. Kesimden önce ve sonra kurbanlık hayvanın etinin veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerekiyor. Ruhsatlı kesim yerlerinde profesyonel kasaplar ve veteriner hekimler bulunuyor. Ayrıca bunun dışında kesilen yerlerde hijyen kurallarına uyulmadığı için ette mikrobik bulaşma meydana gelebilir. Hijyen kurallarına uyulmamış her kesim insan sağlığı açısından risktir. Örneğin, kurbanlığın karaciğerinde bir kist var. Acemi kasap bunu yanlışlıkla patlatıp ete bulaştırabilir. Kullandığı malzemelerden mikrop bulaşabilir. Vatandaşlarımız mutlaka belediyenin belirlediği kesim alanlarında kurbanlıklarını kestirmelidir” diye konuştu.

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