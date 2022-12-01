Donmak üzere bulmuştu... Biberonla besliyor!

Açlıktan bitkin düşmüş ve soğuktan donmak üzere olan yavruların o halde kalmalarına gönlü el vermeyen Gündüz, motosikletinin kasasına koyduğu köpekleri evine götürdü.

PERİŞAN DURUMDALARDI

Hayvanları soğuktan ve açlıktan ölmemeleri için evine götürdüğünü ifade eden Gündüz, "Bu yavruları bir hafta önce sokağa terk edilmiş olarak buldum. Dışarıda hava çok soğuktu ve hayvanlar perişan durumdaydı. Kendilerini kurtaracak halde değillerdi. Aldım, getirdim. Günde 4 kez süt ve mama vererek besliyorum ki ölmesinler" dedi.

Gündüz, evinde minnoş adında bir kedisinin de olduğunu, onun da köpek yavrularını çok sevdiğini ve kedisinin köpeklerle zaman zaman oynamasını mutlulukla izlediğini dile getirdi.