Sokakta çatıştılar, turist kadını öldürdüler!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, sokak ortasındaki silahlı çatışmada oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu. Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybederken o anlar kameralara yansıdı.
Olay, Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde geçen cumartesi gecesi meydana geldi. İddialara göre, silahlı bir şüpheli, sokağın köşesinde husumetli olduğu kişinin geçmesini bekledi. Husumetlisini gören şüpheli belindeki silahı çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan adam da yanındaki silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada iki şüpheli de yaralanmadı.
İRANLI TURİST KADIN MERMİNİN HEDEFİ OLDU
Ailesiyle beraber oteline yürüyen kadın, silahlı çatışmada ateşlenen merminin hedefi oldu. Göğsüne mermi isabet eden kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Vurulan kadınının hemen arkasında gelen ve gelini olduğu belirtilen kadın ise sinir krizi geçirerek yardım çığlıkları attı. Eşini yerde gören kocası da çaresizce çevredekilerden yardım istedi.
O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyarak dışarı çıktı. Bekçilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR
Polis ekipleri konuyla ilgili olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Silahlı çatışma ve kadının vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı şüphelinin husumetli olduğu kişinin peşine takılması görülüyor. Daha sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi ateş ederek karşılık veriyor. O esnada oteline doğru yürüyen İranlı kadın vurularak yere düşüyor. Kadının yakınları sinir krizi geçiriyor.
'İRANLI TURİSTLER OTELLERİNE GİDİYORLARDI'
Yaşanan olayı anlatan esnaf Halil Akuran, "Cumartesi akşamı üç tane İran uyruklu turist aşağıdaki otellerine gidiyordu. O esnada iki tane grup arasında çatışma vardı. Silahtan çıkan mermi kadının göğsüne isabet etmiş. Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş" şeklinde konuştu.
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