Sokakta bulunan genç, tüfekle öldürülmüş

İHA

Osmaniye’de bu sabaha karşı sokakta av tüfeği ile öldürülen bir gencin cansız bedeni bulundu.

Osmaniye merkez Rızaziye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bir iş yerinin önünde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede ölen kişinin Mustafa İnaltekin olduğu belirlendi. Gencin cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, polis Mustafa İnaltekin'in ölümüne ilişkin çalışma başlattı.