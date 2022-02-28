Sokakta bıçakla öldürüldü

İHA

Mersin'de sokakta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen Sami Mert Pehlivan (32) adlı kişi karşılaştığı 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftan bir kişi üzerinde bulundurduğu bıçağı rastgele salladı.

Sami Mert Pehlivan aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Pehlivan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaydan sonra firar eden zanlılardan birisi polis tarafından yakalanırken, diğer zanlı aranıyor.