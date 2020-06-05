Sokakları "sanatıyla" renklendiriyor

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçe belediyesinde grafik tasarım bölümünde çalışan Muhammed Emin Gürpınar, belediyenin hizmet amacıyla yaptığı çalışmaları sanatla bütünleştirerek renklendiriyor.
Sanatçı bir ailenin mensubu olan Muhammed Emin Gürpınar, ressam olan dedesi Hüseyin Gürpınar'ın izinden gitmek amacıyla Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi.
Daha sonra Kocasinan Belediyesinde grafik tasarım bölümünde çalışmaya başlayan Gürpınar, çöp konteynerleri başta olmak üzere, belediye sınırları içerisinde yer alan sokaklardaki boş duvarları da yaptığı çizimlerle renklendirmeye başladı.
Gürpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sokak sanatı" olarak adlandırılan çalışma kapsamında ilçenin farklı noktalarına çeşitli resimler çizdiğini söyledi.
Otomobil, kuş, balık, çiçek ve çocuk yüzü gibi görselleri, özel efektler kullanarak ilçenin farklı noktalarına resmettiğini belirten Gürpınar, şunları kaydetti:
"Sanatçı bir aileden geliyorum, rahmetli dedem Hüseyin Gürpınar bize önderlik etti. Birçok kişiden estetik ve sanat dersi aldım. Bunları da Kocasinan Beledisinde hayata geçirmek istedim. Bir çöp kutusunun bile sanatla daha güzel bir hal alması beni mutlu ediyor. Sanata hizmet edecek, çevreyi güzelleştirecek, insanlarda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapıyorum. Mesela şehrin boş duvarlarını renklendirip şekilendiriyorum, bu da beni mutlu ediyor. Sanat perspektifi ile baktığımızda atıl durumda ya da kenar köşede duran bir çöp kutusunun bile çevreye güzel bir etki oluşturacağını görebiliyoruz. Şehre güzelliklerin katılmasının sanatla olacağını düşünüyorum."
- "Sanat, sokağı ve hayatı güzelleştirir"
Gürpınar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın "yenilikçi belediye" anlayışı doğrultusunda yapılan sanatsal ve estetiksel çalışmalara destek verdiğini dile getirerek, bu sayede eserleri vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade etti.
"Sanat, sokağı ve hayatı güzelleştirir." diyen Gürpınar, yapılan sanatsal çalışmalarla şehre güzellik katacaklarını dile getirdi.
Yaptığı çalışmaların sokak sanatı olarak adlandırıldığını vurgulayan Gürpınar, belediye hizmetleriyle sanatsal çalışmaları bütünleştirdiklerini sözlerine ekledi.
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