Sokaklar boş kaldı - MALATYA

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Kentte kısıtlamanın üçüncü gününde de kavşaklarda ve caddelerde görevli polis ekipleri denetim yaptı.Kent merkezinden geçen Malatya-Elazığ kara yolu ile merkezi şehir merkezindeki Yeşilçam, Kanalboyu ve İnönü Caddeleri'nin boş olduğu görüldü.