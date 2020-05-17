Sokak ve caddelerde sessizlik hakim - SAMSUN

AA

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar bugün 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.