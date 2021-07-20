DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70027 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş ateş açtı.

Silahlı kavgada Çağatay İ. ve Ferhat Ç., bacaklarından yaralanırken, olaya karışanlar ise plakası alınamayan bir otomobille kaçtı. İki yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede iki farklı tabancaya ait 5 boş kovan bulundu.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.