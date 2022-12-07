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Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi!

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın sokak ortasında tekme tokat darp edildi. Dehşet anlarında ise çevredekilerin olaya müdahale etmemesi şaşkına çevirdi

Giriş: 07.12.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Sokak ortasında kadına şiddet! Sadece izlediler - Günün haberleri
İHA

Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darp etti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı.

Saldırgan ise bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştı. Ardından da defalarca tokat atarak kadını darp etti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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