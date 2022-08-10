O anlar kamerada! Sokakta eşe darp!

İHA

İstanbul'da, dün öğle saatlerinde Ataşehir’de insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bir çift yolda yürüdüğü esnada tartışmaya başladı.

EŞİNİ YUMRUKLA DARP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre kavganın büyümesiyle genç adam, sokak ortasında eşini yumruk atarak darp etti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Darp edilen genç kadını çevredeki vatandaşlar kurtardı. Eşine şiddet uygulayan kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından uyarıldıktan sonra darp ettiği eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın genç kadını darp ettiği çevredeki vatandaşların ise araya girdiği görülüyor.