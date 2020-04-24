Tarsus’ta yol kenarında duran köpek, bölgeden geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vuruldu.

Hakan Bulut'un haberine göre, Nevzat Durmaz adlı şahıs da beslediği köpeğin öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Durmaz, durumu emniyet birimlerine bildirerek, olayı yapan kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Tarsus Temsilcisi Aslı Gözen de duruma tepki gösterdi.