Sokak ortasında defalarca bıçaklandı

DHA

Şanlıurfa'da sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İbrahim Müjde (27), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden İbrahim Müjde, yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Çıkan kavgada şüpheli, yanındaki bıçakla Müjde'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrası İbrahim Müjde, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müjde, burada hayatını kaybetti. Müjde'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.