Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşam mücadelesini kazandı

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 34 yaşındaki 2 çocuk annesi A.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıklarını halen unutamadığını söyledi.

Olayı anlatan A.T, 7 yaşındaki kızını kaydettirmek için okula gittiklerini, kayıt işlemlerinin tamamlamasının ardından okuldan ayrılırken tanımadığı bir kişinin bıçakla üzerine yürüdüğünü, saldırganın kızına yönelmesiyle saldırgana tekme atmaya başladığını söyledi.

Boğuşma sırasında kızını saldırgandan korumak için çocuğunun üzerine kapandığını belirten A.T, "Sırtımın sağına ve soluna bıçak darbeleri aldım. O sırada bir vatandaşın müdahale etmesiyle bıçaklı kişi olay yerinden koşarak ayrıldı." dedi.

A.T, kendisine ve kızına saldıran kişinin 2 saat sonra polis tarafından gözaltına alındığını, sevk edildiği mahkemece tutuklandığını, bir süre önce cezaevinden çıktığını öğrendikleri kişiyi daha önce hiç görmediğini, herhangi bir hasmının da bulunmadığını, halen yaşadıklarına anlam veremediğini dile getirdi.

Saldırganın kendisine neden saldırdığına ilişkin bir ifadesini de duymadıklarını, o günden sonra halen korkuyla yaşadığını, bu nedenle kimliğini açıklamak istemediğini anlatan A.T, olayın ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

A.T, şöyle konuştu:

"Acil servise getirilişimden taburcu edilinceye kadar doktorlar her şeyimle yakından ilgilendi. Bir böbreğim alındı, zarar gören karaciğerim onarıldı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Ben her fedakar anne gibi çocuğumu korudum, doktorlar da beni yaptıkları tedaviyle sağlığıma kavuşturdu. Hastanede gözümü açtığımda doktorum Abidin Bey'e 'ben ölecek miyim' diye sordum. O, hastanede olduğum süre boyunca bana hep moral verdi."

- Ölümden döndü

A.T'yi tedavi eden ekipte yer alan Üroloji Uzmanı Abidin Tuna ise A.T'nin, hastanelerine geldiğinde aşırı kan kaybına bağlı hayati tehlikesinin bulunduğunu anlattı.

Ameliyatı genel cerrahi ve kalp damar cerrahi uzmanlarıyla birlikte yaptıklarını dile getiren Tuna, "Böbreğini almak zorunda kaldık. İdrar torbası kanla dolmuştu. Ameliyatımız 2 saat sürdü. Hastamıza ameliyat sırasında ve sonrasında 8 ünite kan verdik. Zamanında müdahale edilmeseydi hastamızı kaybedebilirdik. İyileşmesinin ardından yaşadıklarını öğrenince onun kahraman bir anne olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel de hastayı yaşatmak için tüm hastane çalışanlarının seferber olduğunu belirterek, "Bu talihsiz olayda ölümden dönen kahraman annenin tedavisini yapan doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ederim." dedi.