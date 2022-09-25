Sokak ortasında bıçakla öldürüldü

DHA

Sakarya'da sokak ortasında çıkan kavgada bıçaklanan Ümit Kör'ü (31) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak'ta meydana geldi. Ümit Kör, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Y.'nin evinin önüne giderek konuşmak istedi. İkili arasında burada çıkan tartışmanın büyümesiyle M.Y. evden aldığı bıçakla Kör'ü boyun ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kör, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınan Kör, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, M.Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kör'ün cenazesi, bugün yukarı Mahmudiye Mahallesi camisinde, ikindi sonrası kılınacak namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.