Sokak ortasında alacak verecek cinayeti!

DHA

Kırıkkale'de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonlandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 563 Sokak'ta meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden Necati Alabaş (55) ile Y.Ü.(37) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ü. yanında getirdiği otomatik av tüfeği ile Necati Alabaş'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alabaş'ın cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen Alabaş'ın çocukları sinir krizi geçirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, otomatik av tüfeği olay yerine yakın bir yerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.