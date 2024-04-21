Sokak lezzetlerini eve taşıyın: Kolayca hazırlayabileceğiniz nohutlu tavuklu pilav tarifi
Çiğköfte gibi sokak lezzetlerinden biri olan nohutlu tavuklu pilav, evde kolayca hazırlanabilen yemeklerdendir. Peki, nasıl hazırlanır? İşte, sizin için akşama pişirebileceğiniz nohutlu tavuklu pilav tarifi!
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Nohutlu tavuklu pilav, lezzeti ve doyurucu özelliğiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Hem pratik hem de besleyici olan bu yemek, sizlere sağlıklı bir akşam yemeği alternatifi sunabilir. İşte, evde kolaylıkla hazırlanabilen nohutlu tavuklu pilavın yapılışı....
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NOHUTLU TAVUKLU PİLAV
MALZEMELER:
500 gram tavuk göğüs eti
2 su bardağı pirinç
1 çay bardağı nohut
1 çay bardağı şehriye
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı tavuk suyu
2 su bardağı kaynamış su
1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)
1 çay kaşığı karabiber
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YAPILIŞI:
İlk olarak tavuklarınızı haşlamak için tencereye koyun ve üzerini bir parmak geçecek şekilde su ekleyerek kaynamaya bırakın.
Haşlanan tavuklarınızı soğuması için bir kenara alın ve biraz soğuduğunda tavuklarınızı didikleyin.
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- 4
Bu aşamada pirincinizi bir kabın içerisinde sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin.
Daha sonra tereyağınızı yaygan geniş bir tencereye alıp eritin. Tereyağınız eridikten sonra içine suda süzdüğünüz pirincinizi içine ekleyin.
- 5
Pirincinizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyunu dökün. Bu aşamada nohutlarınızı ve tuzunuzu ekleyebilirsiniz.
Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavınızı suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavınızı üzerini örterek dinlendirip servis tabağınıza alabilirsiniz. Üzerine karabiber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!