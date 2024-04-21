Sokak lezzetlerini eve taşıyın: Kolayca hazırlayabileceğiniz nohutlu tavuklu pilav tarifi

Nohutlu tavuklu pilav, lezzeti ve doyurucu özelliğiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Hem pratik hem de besleyici olan bu yemek, sizlere sağlıklı bir akşam yemeği alternatifi sunabilir. İşte, evde kolaylıkla hazırlanabilen nohutlu tavuklu pilavın yapılışı....