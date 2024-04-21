Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Sokak lezzetlerini eve taşıyın: Kolayca hazırlayabileceğiniz nohutlu tavuklu pilav tarifi

        Sokak lezzetlerini eve taşıyın: Kolayca hazırlayabileceğiniz nohutlu tavuklu pilav tarifi

        Çiğköfte gibi sokak lezzetlerinden biri olan nohutlu tavuklu pilav, evde kolayca hazırlanabilen yemeklerdendir. Peki, nasıl hazırlanır? İşte, sizin için akşama pişirebileceğiniz nohutlu tavuklu pilav tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Nohutlu tavuklu pilav, lezzeti ve doyurucu özelliğiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Hem pratik hem de besleyici olan bu yemek, sizlere sağlıklı bir akşam yemeği alternatifi sunabilir. İşte, evde kolaylıkla hazırlanabilen nohutlu tavuklu pilavın yapılışı....

        • 2

          NOHUTLU TAVUKLU PİLAV

          MALZEMELER:

          500 gram tavuk göğüs eti

          2 su bardağı pirinç

          1 çay bardağı nohut

          1 çay bardağı şehriye

          3 yemek kaşığı tereyağı

          1 su bardağı tavuk suyu

          2 su bardağı kaynamış su

          1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)

          1 çay kaşığı karabiber

        • 3

          YAPILIŞI:

          İlk olarak tavuklarınızı haşlamak için tencereye koyun ve üzerini bir parmak geçecek şekilde su ekleyerek kaynamaya bırakın.

          Haşlanan tavuklarınızı soğuması için bir kenara alın ve biraz soğuduğunda tavuklarınızı didikleyin.

        • 4

          Bu aşamada pirincinizi bir kabın içerisinde sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin.

          Daha sonra tereyağınızı yaygan geniş bir tencereye alıp eritin. Tereyağınız eridikten sonra içine suda süzdüğünüz pirincinizi içine ekleyin.

        • 5

          Pirincinizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyunu dökün. Bu aşamada nohutlarınızı ve tuzunuzu ekleyebilirsiniz.

          Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavınızı suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavınızı üzerini örterek dinlendirip servis tabağınıza alabilirsiniz. Üzerine karabiber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Habertürk Anasayfa