Sokak köpeğinin saldırı anı kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, evine gittiği sırada caddedeki bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Bozkurt'u çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Bozkurt'a saldıran köpek çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırdı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Bozkurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Aslı Bozkurt'un saldırıya uğradığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çöpü karıştıran Bozkurt'un yanına gelen köpeğin saldırması ve vatandaşların Bozkurt'u kurtarma anları yer aldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.