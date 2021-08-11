Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre, mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü.

Mahalledeki hayvansever, kendisine bildirilen yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de bulunan veteriner kliniğine götürdü. Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Kızıl, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün ise Kızıl, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Hasan Kızıl, Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.