Sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı

Olay, 13 Ocak Cuma günü İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Okan A., tüfekle bir sokak köpeğini vurarak yaraladı, bir süre sonra bir başka köpeği de öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sağ arka bacağından yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuklarını öldürdüğü gerekçesiyle sokak köpeklerini vuran Okan A. (30), bu kez tutuklandı.

Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Okan A., "Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele" ile "Uyuşturucu madde bulundurma" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.