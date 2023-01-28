Olay, 26 Ocak Perşembe günü Gülbahar Mahallesinde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sıralarında meydana geldi. Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.

Daha sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.