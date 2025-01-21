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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak köpeği 5 yaşındaki çocuğa saldırdı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da sokak köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

        Diyarbakır'da sokak köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:52
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        Sokak köpeği 5 yaşındaki çocuğa saldırdı
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        Diyarbakır'da, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan D.F. (5), yaralandı

        Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken sokak köpeğinin saldırdığı D.F. isimli erkek çocuğu, yaralandı.

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        İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.F., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrık oluşan D.F., kuduz aşısı yapılarak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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