Sokak hayvanlarına yiyecek desteği - HATAY

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Saha Amiri Tarık Arslan, AA muhabirine, salgının ilk gününden bu yana belediye olarak sevimli dostlar için harekete geçtiklerini söyledi.Aşevinden artan yemekleri belirli noktalara koyduklarını dile getiren Arslan, uygulamanın salgından sonra da süreceğini kaydetti.

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