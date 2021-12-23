Kavak Organize Sanayi Bölgesinin yanındaki ormanlık alana sokak hayvanları için 2 yıl kadar önce 30 barınak yaptıran Gül İstanbullu, buradaki hayvanları beslemek için de her hafta 3 gün yola düşüyor.
AA'nın haberine göre evinde hazırladığı yiyecek ve mamaları sokak hayvanlarına ulaştırmak için sabah erkenden kalkıp önce minibüsle otogara giden İstanbullu, buradan da başka bir araçla Kavak'a ulaşıyor.
Barınakların bulunduğu alana gitmek için taksi tutan İstanbullu, böylece 3 araç değiştirip 60 kilometre katedip burada bulunan 100 civarındaki sokak hayvanını besliyor.
Hayvanları besledikten sonra başka bir taksi ile ilçe merkezine, buradan da Atakum'a dönen İstanbullu, böylece haftanın 3 günü 6 araç değiştirip 120 kilometre yol yapıyor.
Gül İstanbullu, sokak hayvanlarını beslemeye gitmeden bir gün önce evde hazırlık yaptığını söyledi.
Evde sosisli makarna pişirdiğini belirten İstanbullu, aracı olmadığı için yemek toplayamadığını dile getirdi.
İmkanları bu kadar olduğu için haftanın 3 günü hayvanları beslediğini anlatan İstanbullu, "Mama ve diğer yiyecekleri 3 araç değiştirerek 120 kilometre taşımak zor ama ben sokak hayvanlarını beslemek için bu zorluğu seviyorum. Çünkü onlar bize Allah'ın bir emanetidir" dedi.
Sadece ulaşım konusunda araç desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten İstanbullu, "Belediyelerimizden herhangi bir talepte bulunmuyorum. Sadece hayvanları beslemek için barınağın olduğu yere kadar ulaşım desteği istiyorum. İnsanlarımızın mahallerinde 3-5 köpeğe veya kediye bakması lazım. Onlar bizim sokaklarımızdaki misafirlerimiz" ifadelerini kullandı.
İstanbullu, her seferinde 30 paket makarna pişirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Emekli olduğum için mama almam çok zor ama alan arkadaşlarımız var. Az da olsa hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Kavak ilçesine gidip gelmenin sadece 1 günlük yol maliyeti 100 lira, onun için ben tek başıma bu kadar yapabiliyorum. İmkanlarımız kısıtlı olmasa hepsini beslemek isterim. Özellikle küçük ilçelerde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı olduğunu vatandaşlara göstermek için farkındalık oluşturmak zorundayız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!