AA

Kavak Organize Sanayi Bölgesinin yanındaki ormanlık alana sokak hayvanları için 2 yıl kadar önce 30 barınak yaptıran Gül İstanbullu, buradaki hayvanları beslemek için de her hafta 3 gün yola düşüyor.

AA'nın haberine göre evinde hazırladığı yiyecek ve mamaları sokak hayvanlarına ulaştırmak için sabah erkenden kalkıp önce minibüsle otogara giden İstanbullu, buradan da başka bir araçla Kavak'a ulaşıyor.

Barınakların bulunduğu alana gitmek için taksi tutan İstanbullu, böylece 3 araç değiştirip 60 kilometre katedip burada bulunan 100 civarındaki sokak hayvanını besliyor.

Hayvanları besledikten sonra başka bir taksi ile ilçe merkezine, buradan da Atakum'a dönen İstanbullu, böylece haftanın 3 günü 6 araç değiştirip 120 kilometre yol yapıyor.

Gül İstanbullu, sokak hayvanlarını beslemeye gitmeden bir gün önce evde hazırlık yaptığını söyledi.

Evde sosisli makarna pişirdiğini belirten İstanbullu, aracı olmadığı için yemek toplayamadığını dile getirdi.

İmkanları bu kadar olduğu için haftanın 3 günü hayvanları beslediğini anlatan İstanbullu, "Mama ve diğer yiyecekleri 3 araç değiştirerek 120 kilometre taşımak zor ama ben sokak hayvanlarını beslemek için bu zorluğu seviyorum. Çünkü onlar bize Allah'ın bir emanetidir" dedi.

Sadece ulaşım konusunda araç desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten İstanbullu, "Belediyelerimizden herhangi bir talepte bulunmuyorum. Sadece hayvanları beslemek için barınağın olduğu yere kadar ulaşım desteği istiyorum. İnsanlarımızın mahallerinde 3-5 köpeğe veya kediye bakması lazım. Onlar bizim sokaklarımızdaki misafirlerimiz" ifadelerini kullandı.

İstanbullu, her seferinde 30 paket makarna pişirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Emekli olduğum için mama almam çok zor ama alan arkadaşlarımız var. Az da olsa hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Kavak ilçesine gidip gelmenin sadece 1 günlük yol maliyeti 100 lira, onun için ben tek başıma bu kadar yapabiliyorum. İmkanlarımız kısıtlı olmasa hepsini beslemek isterim. Özellikle küçük ilçelerde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı olduğunu vatandaşlara göstermek için farkındalık oluşturmak zorundayız."