Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü!

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Ataşehir'de sokakta yapılan bir düğünde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

DHA'nın haberine göre sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında düzenlenen düğünde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.