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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da sokak düğününde maganda kurşunu: 1 çocuk ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da sokak düğününde maganda kurşunu: 1 çocuk ağır yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen bir sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 00:51 Güncelleme: 12.01.2025 - 00:51
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        Sokak düğününde maganda kurşunu: 1 çocuk ağır yaralı
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        Adana'da sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın, ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı.

        TALİHSİZ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Hastaneye gelen Kemal Azgın'ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #adana
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