AA

Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve sahiplerince terk edilen Einstein isimli köpek, kendisini yol kenarında bulan bir hayvansever sayesinde tedavi ettirilerek, yeniden hayata tutundu.

AA'nın haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan emekli devlet memuru hayvansever Ali Hüdaverdi, yürüme yetisini kaybetmek üzereyken bulduğu "İtalian spinoni terrieri" cinsi köpeği yaşama bağladı.

Kalecik ilçesindeki köy evine giderken yol kenarında bir çeşmenin yanında terk edilmiş halde bulduğu köpeği 9 ay önce sahiplenen Hüdaverdi, tüylerinin tamamını dikenlerin kaplamasından dolayı başka renge bürünen ve hastalığı sebebiyle yürüyemeyen köpeğin tedavi masraflarını üstlendi.

Sahiplendiği köpeğe Einstein ismini veren Hüdaverdi, eşi ve bazı hayvansever yakınlarının tavsiyesiyle Yenimahalle ilçesindeki özel bir klinikte hizmet veren veteriner hekim Hüseyin Solak ile iletişime geçti. Burada aylarca tedavi edilen Einstein, sağlığına kavuşarak yeni yuvasının yolunu tuttu.

KÖY EVİNDE 9 HAYVAN BESİYOR

Hüdaverdi, uzun yıllardan beri köy evinde 4 köpek ve 5 kedi beslediğini, yolda gördüğü sokak hayvanlarını beslemek için de aracında mama ve çeşitli yiyecekler bulundurduğunu söyledi.

Birkaç ay önce yolda buldukları Einstein'ı hayatlarının odak noktasına koyduklarını ifade eden Hüdaverdi, "Einstein'i bulduğumuz günlerde hiçbir şekilde yürüyemiyordu. Akşam verdiğimiz mamaları sabah etrafa dağılmış şekilde buluyorduk. En önemlisi ağrılarından dolayı gece uyuyamıyordu. O uyuyamayınca bizlerin de uykusu gelmiyordu" diye konuştu.

"ANNE BANA ŞEFKAYİYLE ONA HASTA BAKICILIĞI YAPTIK"

Tedavi süreci boyunca veteriner kliniğine haftada 3 defa gittiklerini dile getiren Hüdaverdi, anne baba şefkati gösterdikleri Einstein'ı yürümesi umuduyla bir an olsun yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

"Tedavi süreci 8 ay sürdü. Bu süre zarfında emekli maaşımdan 10 bin liradan fazla harcadım. Daha iyi olacaksa daha fazla harcamaya hazırım" diyen Hüdaverdi, şu anda yürüyor olmasının kendileri için tarif edilemez bir duygu olduğunu vurguladı.

Einstein'ın tedavi sürecini yürüten veteriner hekim Hüseyin Solak da hastaya yaptığı tetkiklerde karma aşılarının yapılmaması nedeniyle "gençlik hastalığı" diye bilinen distemper virüse yakalandığını tespit ettiklerini belirterek, sinirsel bozukluktan dolayı ön ve arka ayaklarını kullanamadığını söyledi.

Ağrılarından dolayı Einstein'ın günlük yaşantısını sürdürmekte zorlandığını aktaran Solak, "Einstein'ı sahiplenen aile ile bir tedavi protokolü oluşturduk. İlk geldiği gün gerekli tetkikleri yaptık. Başladıktan hemen sonra bahsettiğimiz o sinir ağrılarından kaynaklı inlemeler ve bağırmalar ortadan kalktı" şeklinde konuştu.

Yürüme eğitimine üç haftalık tedavinin ardından başladıklarını, ailenin de kendi imkanlarıyla yürüteç edindiğini dile getiren Solak, şunları kaydetti:

"Aile bize Einstein'i getirdiğinde çok üzgündüler. Çünkü bu hastalık çok büyük bir olaydır. Tedavi sürecinde Einstein toparladıkça ailenin morali de düzeldi. Bu hastalık ölümcül seyreder ama çözümsüz değildir. Yeter ki bilinçli ve sabırlı bir ailenin elinde tedavi sürecini sürdürsün. Fizik tedavi sürecinin başında aile yürüteç ile Einstein'ın yürümesi için çok büyük ilgi gösterdi.

Zamanla Einstein'den çok iyi geri dönüşler aldık. Gün geçtikçe hastamız önce ön sonra arka ayaklarını kullanmaya başladı. Aileye Einstein'in yürüteçsiz yürüme zamanının geldiğini söylediğimde çok sevindiler."