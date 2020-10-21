İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda Türkiye geneli kısa süreli sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİASINA YANIT

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Reuters kaynaklı ‘Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR Mİ?

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Covid-19 pandemisiyle ilgili vaka artışı, durumun ciddiyetini ortaya koyarken uzmanlar tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Salgında Türkiye nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul ili belirleyici özellik taşıyor. Salgında son durumu ve çok merak edilen “Salgın Türkiye’de nereye oturacak ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı” sorusunu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı –Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a yönelttik. İşte Aydın’dan aldığımız yanıtlar.

"ODAK NOKTAMIZ MARMARA BÖLGESİ OLMALI"

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, geçmişe bakıldığında salgının Anadolu’da (Ankara dahil) ciddi bir artış gösterdiğini, Anadolu’yu sardıktan sonra önce stabilitenin sağlandığını, şu sıralarda ise düşme eğiliminin devam ettiğini söylüyor. Buna karşın Marmara bölgesinde İstanbul merkezli Kocaeli Bursa hattındaki yükseliş devam ediyor. Her bireyin odak noktasının İstanbul olması gerektiğine dikkat çeken Aydın, “Hepimizin İstanbul merkezli vaka yüksekliğine odaklanması çok önemli. Bu sorunu başka türlü aşmamız mümkün görünmüyor” diyerek devam ediyor; “Bunun yolu kamu yönetiminin denetleme ile bilim kurulunun koyduğu kurallara uyma başarısıdır. Bunun gerçekleşmesi bize bu bölgede kontrolünü sağlatabilir.”



YÜKSELİŞ KASIM AYINDA DA SÜREBİLİR

Peki ya bu beklenti gerçekleşmezse? Anadolu’dan kötü senaryo beklemediğini belirten Prof. Dr. Kemalettin Aydın, İstanbul’da durumun farklı olduğuna dikkat çekerek,” İstanbul kış enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle ekim ayının kalan günleri ile kasım ayında yükselişini sürdürebilir. Bu nedenle yaşamı yavaşlatmak yani zorunlu olmayan birlikteliklerden kaçınmak, zorunlu olan birlikteliklerde ise maske ve mesafeye dikkat etmek şarttır. Bir diğer deyişle sakinleşmemiz ve seyrelmemiz gerek” diyor.

İSTANBUL İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı sorusu da sık sorulan sorular arasında bulunuyor. Aydın bu soruya; “Ülkenin genelinde şu an için böyle bir yasak beklemiyorum. İstanbul için de beklememekle birlikte, vakalardaki yükselişin devam etmesi halinde Avrupa ülkelerinde uygulanan kısıtlamalar bizim için de bölgesel olarak geçerli olabilir” diyor. Bunlar; Gecenin belirli saatlerinde kontrol altına alınamayan bazı mekanlara (22.00 – 06.00 arası) ve toplantı gibi kalabalık kabul edilen gruplara kısıtlama getirilmesi (10 ‘dan fazla sayıda kişinin bir arada olmaması gibi) türü tedbirler olarak sıralanıyor.