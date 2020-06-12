Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı en son 15 ilde ilan edilmişti. Geçen hafta ise perşembe gece yarısı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmişti ve haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamıştı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde.

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 13 - 14 HAZİRAN

Türkiye'de 1 Haziran itibari ile pek çok alanda normalleşme adımları atıldı. Seyahat yasakları kaldırıldı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için de uygulanan sokağa çıkma yasakları esnetildi. Bu haftasonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ancak şimdiye kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

En son büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır" derken, 65 yaş üstü için de "haftanın her günü 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabilecektir." ifadesini kullandı.