Korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni tedbirleri uygulanmaya başladı. Yeni tedbirler doğrultusunda ilk sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gün saat 20.00'de başladı. Peki, 22 Kasım Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Merak edenler için sokağa çıkma yasağı saatlerini haberimizde derledik. İşte, 22 Kasım Pazar günü sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasakları Cumartesi günü saat 20.00 ile Pazar günü saat 10.00 arasında ve Pazar günü saat 20.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında uygulanacak. Yani bugün saat 10.00'da biten sokağa çıkma yasağı saat 20.00'de yeniden başlayacak ve Pazartesi günü yani yarın saat 05.00'e kadar devam edecek.