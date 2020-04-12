Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Şeklindeki sorular 31 büyükşehirde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüsün yayılmaması sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı ile sokaklar bomboş kaldı. Ülke genelinde ise sıkı tedbirler alındı. Peki, Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? Konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar...



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK?

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı 48 saat sürecek. 10 Nisan gece 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, Pazar günü gece yarısı saat 00.00'a kadar sürecek.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin denetimler devam ediyor. İstanbul'da, kurallara uymadan trafiğe çıktığı gerekçesiyle 3 bin 182 lira para cezası kesilen bir araç sürücüsü, “Hata yaptık, çıktık ama yapacak bir şey yok” dedi. Adana'da da bir sürücüye, yasağa uymadığı için 392 TL para cezası kesildi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre yasağı delenlere 789 TL ile 3 bin 182 TL arasında para cezası verildiği öğrenildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede sokağa çıkma yasağını şu illeri kapsadığı belirtiliyor:

"10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır"

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZAYACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının uzayıp uzamamasıyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar gelir gelmez haberimizde de yer alacaktır.