İçişleri Bakanlığı 81 ilde geçerli olmak üzere bir dizi koronavirüs tedbiri aldı. Bunların başında gelen kısıtlama ise haftasonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı oldu. Son dakika sokağa çıkma yasağı yarın saat 20.00 itibariyle başlıyor. Peki haftasonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte haftasonu sokağa çıkma yasağı olan saatler...

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?

21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE YER ALAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ