Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? sorusu koronavirüs salgını ile mücadele eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tarihi açıklarken gözler İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek genelgeye çevrildi. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi ve sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanacağını belirtti. Buna göre sokağa çıkma yasağı 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak.

HAFTASONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

9 ve 10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatlerine ilişkin henüz İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayımlanmadı.

"83 MİLYONUN HER BİRİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bugün Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliğine video konferans yoluyla katılarak, bu konudaki görüşlerimizi ve destek beyanımızı dünyayla paylaştık. Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile hastalık taşıyıcısı olma ihtimalleri bulunan 20 yaş altına getirdiğimiz sokağa çıkma sınırlaması, salgının yayılmasını ciddi oranda engelledi.

Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde hafta sonları ve resmi tatillerde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlandırmasının da, salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Hepsi de Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki Bilim Kurulu ile yakın işbirliği halinde aldığımız bu tedbirler sayesinde işte bugünlere geldik. 83 milyon vatandaşımın her birine, salgına karşı yürüttüğümüz mücadeleye verdikleri destek ve gösterdikleri sabır için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu gayretlerimizin karşılığını önümüzdeki dönemde hep birlikte alacağız.