Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? sorusu, 30 büyükşehir ve Zonguldak için İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile birlikte gündemde. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, sokağa çıkma yasağının biteceği zaman ve yasağın kapsamı bulunuyor. Peki Sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte 31 ilde sokağa çıkma yasağına dair ayrıntılar...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı 48 saat sürecek. 10 Nisan gece 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, Pazar günü gece yarısı saat 00.00'a kadar sürecek.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan'da 31 ilde başlayan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 bin 770 kişiye adli veya idari işlem başlatıldı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede sokağa çıkma yasağını şu illeri kapsadığı belirtiliyor:
"10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır"
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