Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Merak konusu oldu. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından hafta sonu kısıtlamaları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. İşte detaylar...

30 - 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat yasağının sona erdiğini fakat 15 ilde sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini açıkladı.

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı 30-31 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgesini yayımladı.

-Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

-Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

-30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak

HAFTA SONU YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.