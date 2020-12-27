Korona virüsü tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda da olduğu gibi bu hafta da Cuma akşamıyla birlikte hafta sonu tam günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Öte yandan "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre araştırılan detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre sokağa çıkma yasağı 25 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.