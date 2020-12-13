Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında ikinci güne girildi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında ikinci defa uygulanmaya başlanan hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasağının ikincisi bu hafta uygulandı. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman bitecek? İşte, İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre merak edilen sorunun cevabı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre sokağa çıkma yasağı 11 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.