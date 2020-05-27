Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Merak konusu oldu. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından hafta sonu kısıtlamaları merak konusu oldu. Peki, bu hafta sonu 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

30 - 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamalarla haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli olacak. Konuyla ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda Arefe günü de dahil olmak üzere ilk kez tüm Türkiye'de yani 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Uygulama 23 - 26 Mayıs tarihleri arasında geçerli oldu.

Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart’tan bu yana, Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan bu tedbirler kapsamında, büyükşehir statüsündeki bazı illerimiz ve Zonguldak ilimizde zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak, salgının yayılım hızının düşürülmesi hedeflenmiştir.

Ancak, hem manevi dünyamız hem de sosyal hayatımız içinde çok önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramı’nın koronavirüsün yayılma hızı ile ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısında 81 ilimizde Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur.