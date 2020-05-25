Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları şu an en çok aranılan sorulardan biri. Ramazan Bayramı nedeniyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bayramın birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar yürüme mesafesinde sokağa çıkabilmişti. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

4 günlük sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü sona erecek. Çarşamba günü marketler ve bakkallar hizmetlerine devam edecek.

0 - 14 YAŞ ARASI SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKABİLECEK

0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

15-20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK

15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yine belirlenen kurallara uymak ve maske kullanmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilecek.