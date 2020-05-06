Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklandı. Erdoğan, haftasonu sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı 8 Mayıs 2020 24:00 itibarıyla başlayıp, 11 Mayıs 2020 saat 24:00 itibarıyla da sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi henüz yayınlanmadı.

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftasonu yasaklarında marketler açık olmuyor. Sadece su satışı ve ekmek satışı yapılıyor.