Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? soruları bayramda 81 ilde kısıtlamanın uygulanacağının açıklanması üzerine gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli ve detaylı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz pazartesi günü geldi. İşte 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağının olacağını açıklaması ile birlikte yasağın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği de merak konusu oldu. 81 ilde sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs Cuma gece yarısı 24.00'de başlayacak, 23 - 24 - 25 - 26 Mayıs'ta uygulandıktan sonra 26 Mayıs gece yarısı 24.00'de sona erecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren bilim kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde şekillendirdiğimi normalleşme takvimin gelişmelere göre sürdüreceğiz. Bu haftaki kabine toplantımızda kararlaştırdığımı yeni normalleşme adımları şunlardır. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayınlandı. İşyerlerinin girişlerine çalışma saatleri, kullanım alanları içeride bulunacak kapasite bilgisi asılacak. Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlandırmalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum." dedi.

65 YAŞ ÜSTÜNE BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Erdoğan ayrıca, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler” diye konuştu.