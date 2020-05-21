Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, bu kez tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağının olacağını açıklaması ile birlikte yasağın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği de merak konusu oldu. 81 ilde sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs Cuma gece yarısı 24.00'de başlayacak, 23 - 24 - 25 - 26 Mayıs'ta uygulandıktan sonra 26 Mayıs gece yarısı 24.00'de sona erecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren bilim kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde şekillendirdiğimi normalleşme takvimin gelişmelere göre sürdüreceğiz. Bu haftaki kabine toplantımızda kararlaştırdığımı yeni normalleşme adımları şunlardır. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayınlandı. İşyerlerinin girişlerine çalışma saatleri, kullanım alanları içeride bulunacak kapasite bilgisi asılacak. Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlandırmalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum." dedi.

65 YAŞ ÜSTÜNE BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Erdoğan ayrıca, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler” diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE BU BAYRAM BAKLAVA KURYE İLE İKRAM EDİLECEK

Koronavirüs özellik Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi tatlı ikram etme alışkanlığını da değiştirdi. Bu bayram baklavalar kurye ile ikram edilecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu nedenle vatandaşlar, bayram geleneği olan ziyaretleri gerçekleştiremeyecek, ev sahipleri ise misafirlerine yine bir gelenek olan baklavaları ikram edemeyecek.

'BİZİM ARACILIĞIMIZLA İKRAM EDECEKLER'

Salgının bayram alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını ifade eden İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ünlü bir tatlı firmasının sahibi Veysel Murat, "Bu bayram diğer bayramlar gibi evlerde ziyaret olmayacak ama bayramda baklava yine vazgeçilmez bir tatlı. İnsanlar kendileri gidemeyince bizim aracılığımızla komşularına, akrabalarına tatlı göndermeye başladı. İnsanlar, misafirlerine evlerinde tatlı ikram edemedikleri için bizim aracılığımızla gönderip ikram etmiş oluyorlar" dedi.

Müşterilerin telefonla veya kendileri gelerek sevdiklerine tatlı gönderdiğini söyleyen Veysel Murat, bu bayram koronavirüs nedeniyle farklı alışkanlıklar kazanıldığını ifade etti.

'UCUZ BAKLAVADAN İKİ DİLİM YERİNE 1 DİLİM KALİTELİ DAHA SAĞLIKLI'

Piyasada baklava fiyatlarının 20 ile 120 lira arasında değiştiğini söyleyen Murat, "Ucuz olan baklavada margarin kullanılır, tereyağlı veya sadeyağ kullanılmaz. Tatlı alırken insanlar parlaklığına bakmalılar. Bayramda insanlar her zaman aldıkları ve memnun oldukları yerden almaları lazım. İnsanlar ucuz baklavadan 2 dilim yemek yerine 1 dilim kaliteli baklava yerse kendi sağlıkları açısından iyi olur” diye konuştu.